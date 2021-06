Renault wil accuprijs in tien jaar halveren

De Franse autoproducent Renault mikt erop om de kosten van accu’s voor elektrische auto’s fors omlaag te brengen. In tien jaar wil het bedrijf de helft van de huidige prijs per kilowattuur betalen, heeft topman Luca de Meo gezegd tijdens een interview op radiozender France Inter.

Volgens De Meo is de prijs voor accu’s de afgelopen jaren al hard gedaald. Voor de accu’s in Renaults elektrische model Zoe is de prijs volgens de Italiaan al eens gehalveerd.

De EU-doelen voor het naar nul brengen van de CO2-uitstoot zijn haalbaar, denkt De Meo. Dan moeten hybride auto’s wel worden ingezet om de prijs van nieuwe voertuigen betaalbaar te houden totdat de accuprijs laag genoeg is.