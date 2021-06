Digitale quarantaineverklaring niet op tijd klaar

Het is niet gelukt om vanaf 1 juli een digitale quarantaineverklaring mogelijk te maken, schrijft demissionair coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Reizigers zouden vanaf die datum de verklaring op hun telefoon kunnen opslaan, maar die optie blijkt volgens De Jonge nu ‘niet voldoende werkbaar’.

Gebruikers kunnen de digitale verklaring niet altijd goed terugvinden in hun telefoon, blijkt uit klantonderzoek. Ook zouden privacy-instellingen de opslag kunnen belemmeren. Bovendien verwachtten gebruikers een bevestigingsmail te krijgen, maar die optie is nu nog niet mogelijk. Aan deze problemen wordt nu gewerkt, aldus De Jonge. Hij verwacht dat de digitale verklaring in ‘de tweede helft van juli’ beschikbaar is.

Het gaat vaker fout met de ontwikkeling van digitale hulpmiddelen tijdens de coronacrisis. Onlangs waren er nog problemen met de CoronaCheck-app, waarin gebruikers een toegangsbewijs kunnen maken. Dat bleek niet mogelijk voor mensen die eerder corona hebben gehad en nog maar een prik hebben gehad. Vorig jaar liep de uitrol van de CoronaMelder-app ook vertraging op, maar dat kwam omdat de wet nog niet was goedgekeurd toen de app al klaar was.

Reizigers vanuit gebieden met een zeer hoog risico moeten tien dagen in quarantaine. Ook moeten ze een negatieve coronatest en een uitgeprinte quarantaineverklaring overleggen. Als iemand na vijf dagen weer een negatieve coronatest heeft, is de quarantaine voorbij. Wie de plicht niet naleeft krijgt een boete van 339 euro.