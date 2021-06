Recordaantal doden door coronavirus in Rusland

De Russische overheid heeft dinsdag gemeld dat er in de afgelopen 24 uur een recordaantal van 652 mensen is overleden aan Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste dodental in een etmaal sinds het uitbreken van de pandemie, aldus de autoriteiten. Een dag eerder stond het dodental al op 611.

De stijging wordt toegeschreven aan de opkomst van het aantal besmettingen met de Delta-variant van het virus. De vorige piek in het aantal sterfgevallen was eind december, toen Rusland worstelde met een dodelijke tweede golf.

In Sint-Petersburg, waar vrijdag de kwartfinale van het EK voetbal tussen Spanje en Zwitserland wordt beslecht, werden 119 doden geregistreerd. In Moskou stierven in een etmaal 121 mensen door toedoen van het virus.

Vaccinatiecampagne

Rusland heeft in één dag 20.616 nieuwe besmettingen vastgesteld. Volgens overheidsstatistieken zijn in het land 134.545 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19 en daarmee is Rusland het zwaarst getroffen Europese land. Maar het statistiekbureau Rosstat, dat een bredere definitie heeft van sterfgevallen die verband houden met Covid-19, registreerde eind april zo’n 270.000 sterfgevallen.

In een poging de pandemie in te dammen heeft Moskou de maatregel voor thuiswerken voor ten minste 30 procent van de niet-gevaccineerde werknemers opnieuw ingevoerd. Ook geldt er een verplichte vaccinatie van servicemedewerkers en moeten mensen een gezondheidspas laten zien om naar restaurants te gaan. Desondanks zijn er verder weinig maatregelen genomen om de economie niet te schaden.

De vaccinatiecampagne loopt sinds december achter. Ongeveer 22,2 miljoen van de 146 miljoen inwoners hebben ten minste één dosis gekregen, volgens cijfers van de Gogov-site, die gegevens van regio’s en media verzamelt bij gebrek aan gedetailleerde officiële nationale statistieken.