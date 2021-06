Providers houden vol: geen roamingkosten voor Britse reis

Hoewel enkele Britse telecomproviders de regels voor roaming in de Europese Unie weer strenger maken, hoeven Nederlanders zich geen zorgen te maken. De drie grootste aanbieders van mobiele telefonie in Nederland hebben geen plannen om extra kosten te rekenen als klanten naar het Verenigd Koninkrijk reizen en daar bellen. KPN, T-Mobile en Vodafone houden daarmee vast aan hun belofte van begin dit jaar dat er voorlopig niets verandert ondanks de brexit.

Als mensen hun mobiele telefoon in het buitenland gebruiken, maken ze gebruik van het netwerk van een buitenlandse provider. Die rekent daar kosten voor aan de Nederlandse provider, waardoor klanten daarvoor ook extra betaalden. Binnen de EU werden die kosten na wetgeving stapsgewijs afgebouwd en sinds de zomer van 2017 mogen aanbieders daarvoor geen kosten meer in rekening brengen.

Met de brexit geldt die regeling echter niet meer voor het Verenigd Koninkrijk. Begin dit jaar gaven zowel Britse als Europese providers echter aan geen plannen te hebben om weer roamingkosten in rekening te brengen. Die situatie duurde maar een halfjaar want toen gaf provider EE aan toch weer kosten te willen rekenen. Britten in het buitenland betalen bij dat telecombedrijf 2 pond per dag voor gebruik van hun telefoon in de EU.

EE is officieel de enige die echt weer roamingkosten vraagt. Een andere provider, O2, scherpte echter de maximale datalimiet aan die klanten in de EU kunnen gebruiken. Critici zien daarin de eerste stap op weg naar roamingkosten.