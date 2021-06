Steeds minder hoop op vinden overlevenden ingestort pand VS

De zoekactie naar eventuele slachtoffers van het ingestorte appartementencomplex in het Amerikaanse Surfside gaat door, terwijl de hoop op het vinden van overlevenden steeds kleiner wordt. Het gebouw stortte vorige week in de nacht van woensdag op donderdag deels in. Er zijn elf lichamen geborgen, 150 mensen worden nog vermist.

Het is niet duidelijk of alle vermisten wel in het gebouw waren. Het complex van twaalf verdiepingen telde 156 woningen, waarvan een deel niet permanent werd bewoond.

Er wordt dag en nacht gezocht naar slachtoffers. Bij de reddingsoperatie worden onder meer honden en infraroodscanners ingezet. Er zijn diep in het puin holle ruimtes waargenomen, maar het is niet duidelijk of daar overlevenden zitten.

Structurele tekortkomingen

Het is nog niet duidelijk waardoor het pand instortte. Wel is bekend dat bouwkundigen in 2008 al een rapport opstelden waarin ze melding maakten van structurele tekortkomingen. En in november 2018 kregen de bewoners van de rampflat bij Miami nog te horen dat hun gebouw veilig was. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media ruim een maand nadat een ingenieur waarschuwde dat sprake was van ‘grote structurele schade’ aan de woontoren.

De vereniging van eigenaren waarschuwde onlangs nog, in april, dat de zichtbare schade in de parkeergarage erger was geworden en maakte ook melding van schade aan het dak, aldus Amerikaanse media. Voor de reparaties zou 15 miljoen dollar nodig zijn geweest.