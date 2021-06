Biotechbedrijf Vivoryon uitblinker op groen Damrak

Het aandeel Vivoryon schoot dinsdag omhoog op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het biotechnologiebedrijf een grote licentiedeal heeft gesloten. Ook de Europese beurzen toonden wat herstel na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street, waar de belangrijke S&P 500-index en techgraadmeter Nasdaq nieuwe recordstanden bereikten. De koersverliezen in Azië, waar de zorgen over de snelle opmars van de Delta-variant van het coronavirus oplaaiden, boden daarbij enig tegenwicht.

Bij de kleinere bedrijven werd Vivoryon bijna 15 procent meer waard. De biotechnoloog verwacht door een licentieovereenkomst met Simcere Pharmaceutical Group drie kwartalen langer vooruit te kunnen met zijn huidige kaspositie. De deal met Simcere richt zich op de ontwikkeling en verkoop van medicijnen tegen Alzheimer in China. Onder de deal ontvangt Vivoryon een vooruitbetaling en mogelijke mijlpaalbetalingen, die in totaal kunnen oplopen tot 565 miljoen dollar. Ook ontvangt Vivoryon royalty’s op toekomstige verkopen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 732,56 punten. De MidKap won ook 0,2 procent, tot 1043,24 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,6 procent.

ING

ING was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,8 procent. De bank profiteerde van het nieuws dat enkele grote Amerikaanse banken voor miljarden dollars aan eigen aandelen gaan inkopen en meer dividend zullen uitkeren om hun aandeelhouders te belonen. De stap volgt op een geslaagde stresstest van de banken, waardoor de crisisbeperkingen werden opgeheven. De Amerikaanse centrale bank legde de banken in 2020 beperkingen op om voldoende kapitaal aan te houden om grote schokken aan te kunnen.

Verzekeraar Aegon klom 1,5 procent dankzij een adviesverhoging door Mediobanca. AkzoNobel won 0,5 procent. De verfproducent neemt Grupo Orbis over. Met de overname versterkt het bedrijf zijn positie in Zuid- en Centraal-Amerika.

ABN AMRO

In de MidKap ging ABN AMRO aan kop met een plus van 1,1 procent. Fitnessketen Basic-Fit kampte met een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux en stond onderaan met een min van 1,2 procent. Op de lokale markt won HAL 0,7 procent. De investeerder neemt een belang van 64 procent in Pro Gamers Group, een verkoper van computerapparatuur voor gamers. Pro Gamers heeft webwinkels in onder andere Duitsland, Finland, Groot-Brittannië en Australië.

De euro was 1,1912 dollar waard, tegen 1,1930 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 72,86 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 74,49 dollar per vat.