AkzoNobel neemt Colombiaanse verfmaker over

Verfproducent AkzoNobel neemt zijn Colombiaanse branchegenoot Grupo Orbis over. Hoeveel het Nederlandse bedrijf daarvoor betaalt, is niet bekendgemaakt. Met de overname wil AkzoNobel niet alleen zijn bestaande positie in Centraal- en Zuid-Amerika verstevigen, maar ook uitbreiden naar meer landen in die regio.

Grupo Orbis is actief in tien landen in Latijns-Amerika en op de Antillen. Het bedrijf heeft een jaaromzet van omgerekend zo’n 260 miljoen euro. Behalve verf maakt de onderneming ook harsen.

De afgelopen periode nam AkzoNobel verschillende andere bedrijven over, zoals het Spaanse Titan Paints en New Nautical Coatings in de Verenigde Staten. Een overname van het Finse Tikkurila mislukte omdat dat bedrijf de voorkeur gaf aan een overnamebod van PPG. Die grote concurrent van AkzoNobel deed enkele jaren geleden nog een overnamebod op het Nederlandse verfconcern.