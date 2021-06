Verlies voor Japanse beurs door zorgen over Delta-variant

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met verlies geëindigd. De snelle verspreiding van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus wakkerde de zorgen aan over het economische herstel van de coronacrisis. Vooral de bedrijven die gevoelig zijn voor de economische ontwikkelingen werden daardoor van de hand gedaan. De aandelen in de technologiesector gingen overwegend vooruit dankzij het nieuwe slotrecord van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq.

De toonaangevende Nikkei sloot uiteindelijk 0,8 procent in de min op 28.812,61 punten. Uit cijfers van de Japanse overheid bleek dat de winkelverkopen in het land in mei met 0,4 procent zijn gedaald ten opzichte van een maand eerder. Op jaarbasis namen de verkopen met dik 8 procent toe. Ook dat was minder dan de stijging van bijna 12 procent in april.

De Japanse staalproducenten behoorden tot de grootste dalers door de vrees dat strengere coronamaatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen het economische herstel zullen vertragen. Nippon Steel en JFE Holdings zakten ruim 3 procent. Ook olieproducent Inpex stond in de staartgroep met een min van 5 procent. De maker van computerspelletjes Nexon en technologieconcern NEC gingen aan kop met winsten tot 3,7 procent.

De andere belangrijke aandelenmarkten in Azië verloren eveneens terrein. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,8 procent. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent. In Australië zitten zo’n 10 miljoen inwoners in lockdown vanwege de opmars van de Delta-variant. Na Sydney, Perth en Darwin werd Brisbane dinsdag het vierde stedelijke gebied waar een lockdown is afgekondigd.