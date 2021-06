Olieprijzen dalen iets door zorgen over oplaaiende Delta-variant

De olieprijzen zijn dinsdag wat weggezakt na de stevige opmars de laatste weken. Het oplaaiende coronavirus, en dan met name de besmettelijke Delta-variant, wakkert de zorgen over de vraag naar olie aan. Dat gebeurt in de aanloop naar de vergadering van landen van oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland (OPEC+), die mogelijk zullen beslissen om de olieproductie weer op te schroeven.