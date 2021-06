KWF lanceert actie tegen schelden met kanker rond voetbalvelden

KWF Kankerbestrijding begint een nieuwe actie die schelden met kanker op en rond voetbalvelden moet uitbannen. Met een speciale badge voor amateurvoetballers en een digitaal shirt in de bij jongeren populaire voetbalgame FIFA21 wil KWF een discussie op gang brengen en een kettingreactie veroorzaken die gedragsverandering teweegbrengt.

‘Tenminste één op de drie Nederlanders krijgt eens in zijn of haar leven de diagnose kanker te horen. Kanker raakt ons allemaal. Het gebruik van kanker als scheldwoord doet veel mensen onnodig pijn en zou onmiddellijk moeten stoppen’, aldus Johan van de Gronden, directeur KWF Kankerbestrijding. ‘Met een opvallende mouwbadge wordt het onnadenkend gebruik van kanker als scheldwoord hopelijk een onderwerp van gesprek in kleedkamers en sportkantines.’

De game FIFA21 is vanaf dinsdag online te spelen met #TegenKK op het shirt van voetbalsterren als Messi, Mbappé, Ronaldo en Neymar. Zo’n 1,2 miljoen Nederlander spelen het populaire voetbalspel. Om die reden begint KWF op dit moment met de actie. Daarnaast kunnen amateurclubs vanaf dinsdag een knalroze mouwbadge bestellen met dezelfde boodschap.

Meerdere bekende YouTubers zijn betrokken bij de lancering van de badge en het FIFA-shirt, zoals Koen Weijland. ‘Elkaar online verrot schelden met kanker is een groot probleem. Ik host veel livestreams waar veel jongeren naar kijken en dan schrik je als je ziet hoe vaak het woord voorbij komt’, aldus Weijland.