10 miljoen Australiërs zitten in lockdown vanwege Delta-variant

Ongeveer 10 miljoen Australiërs zitten sinds dinsdag in lockdown, nu de extra besmettelijke Delta-variant het coronavirus versneld door het land dreigt te verspreiden. Na Sydney, Perth en Darwin werd Brisbane dinsdag het vierde stedelijke gebied waar een lockdown is afgekondigd.

Brisbane besloot tot de lockdown nadat twee coronabesmettingen waren vastgesteld, onder meer bij een ongevaccineerde receptionist in een ziekenhuis. Sidney, met ruim 5.3 miljoen inwoners de grootste stad in het land, zit inmiddels twee weken in lockdown. Maandag werden er achttien nieuwe besmettingen geregistreerd.

In de gebieden waar een lockdown geldt, wordt van mensen verwacht dat ze tot nader order thuis blijven. Uitzonderingen worden gemaakt voor essentieel werk, sporten, het kopen van levensmiddelen en medische redenen.

Vaccinatieprogramma

In reactie op de nieuwe uitbraken heeft het Australische kabinet aangekondigd om het tot dusver traag verlopende vaccinatieprogramma uit te breiden. Slechts 5 procent van de Australiërs is op dit moment ingeënt met twee doses van een vaccin.

Er zijn nog geen doden gevallen als gevolg van de nieuwe uitbraken, wel zijn twee mensen vanwege corona op de intensive care opgenomen. Sowieso is er dit jaar nog niemand in Australië aan corona overleden.

Sinds het begin van de pandemie heeft Australië slechts 30.000 besmettingen en 910 doden geregistreerd, op een bevolking van ruim 25 miljoen.