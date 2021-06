Partij van Arubaanse oud-premier Eman eist hertelling van stemmen

Er zijn vrijdag bijna duizend stemmen ongeldig verklaard en volgens de AVP mist de partij net enkele tientallen stemmen om een extra restzetel te krijgen. De MEP van de huidige premier Evelyn Wever-Croes kreeg afgelopen vrijdag 9 zetels (7 zetels + 2 restzetels) met 20.701 stemmen. De AVP kreeg 2353 stemmen minder en behaalde maar liefst twee zetels minder, namelijk 7 (6 zetels + 1 restzetel). In totaal zijn 58.599 geldige stemmen uitgebracht. Meer dan 83 procent van de stemgerechtigden is naar de stembus gegaan.

De partij vermoedt dat er sprake is van opzet bij het ongeldig verklaren van de stemmen, waarmee de partij flink benadeeld wordt. Er is inmiddels een petitie gestart om een hertelling te eisen. Partijleider Eman had al aangegeven dat het Openbaar Ministerie volgens hem ‘tegen’ de AVP is, doordat ze vooral partijleden van die partij onderzoeken op corruptie. Meestal gebeurt dit vlak voor verkiezingen.

Intussen is gouverneur Alfonso Boekhoudt maandag al begonnen met een consultatieronde om een nieuwe regering te vormen. Boekhoudt sprak al met de voorzitter van de Raad van Advies en de parlementsvoorzitter en praat ook met de leiders van de vijf partijen in het nieuwe parlement. Naast MEP en AVP zijn dat de nieuwe partijen MAS, RAIZ en Accion21.

Deze drie kleine partijen hebben aangegeven samen op te trekken om te kijken via welke grote partij ze in een coalitie zoveel mogelijk van hun standpunten kunnen uitvoeren. MEP en AVP hebben nogmaals bevestigd niet samen in een coalitie te stappen. Dat geeft het blok van de drie nieuwe partijen veel macht bij het vormen van een coalitie.