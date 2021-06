Politiebonden voeren actie voor minder evenementen

Een aantal politiebonden heeft maandagavond voorafgaand aan het Veiligheidsberaad in Utrecht actiegevoerd voor minder evenementen. ‘Gun ons nu onze rust’, vroegen zij aan de burgemeesters in het beraad.

Volgens voorzitter Gerrit van de Kamp van vakorganisatie ACP willen politiemensen het niet alleen de komende maanden rustig aan doen, maar gaat het om een periode van twee tot drie jaar. Want de problemen spelen al langer en hebben niet alleen met de drukte door corona te maken. De bonden voelen zich gesteund door de burgemeesters, maar Van de Kamp vraagt zich af hoe lang de burgemeesters de rem erop kunnen houden. ‘Vooral niet als de tijd vordert.’

Nu nog worden veel evenementen afgeblazen of geven de burgemeesters geen vergunningen af. ‘Dat is voor ons heel belangrijk. Wij staan hier als reminder.’

‘De capaciteit is echt een enorm probleem’, aldus Van de Kamp. Hij maakt zich vooral zorgen over het najaar. ‘Stel dat het dit najaar weer misgaat met het virus. Wat dan? Daar zijn we niet gerust op.’