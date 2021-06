EU komt met eerste geld uit coronaherstelfondsen

Het geld komt uit een noodfonds dat armere of minder ontwikkelde regio’s in de EU moet helpen door de coronacrisis niet nog verder achterop te raken. Op die REACT-EU-gelden maakten ook Nederlandse regio’s aanspraak. Voor de bulk van de ongeveer 750 miljard euro aan subsidies en gunstige leningen die de EU ter beschikking stelt, komt Nederland nog niet in aanmerking. Daarvoor moet eerst een nationaal herstelplan zijn ingediend, en dat wil het demissionaire kabinet aan een nieuwe regering overlaten.

De eerste betalingen van maandag zijn overgemaakt aan 41 projecten in onder meer Duitsland, Frankrijk en Portugal, laat de Europese Commissie weten.