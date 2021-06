Productie bij autofabriek Volvo in Gent na week hervat

Door het chiptekort was er vijf dagen lang geen productie in de Gentse vestiging van het Zweedse automerk. In normale omstandigheden rollen er ongeveer duizend auto’s per dag van de band. Maandag is de productie weer begonnen nadat de fabriek chips geleverd kreeg. Het is niet duidelijk of de problemen daarmee definitief van de baan zijn, maar een woordvoerder gaf aan dat de productie voor een tijdje gegarandeerd is.

