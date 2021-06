Troonrede niet in de Ridderzaal, opnieuw in de Grote Kerk

De Troonrede op Prinsjesdag zal voor de tweede keer op rij niet in de Ridderzaal worden uitgesproken, maar in de Grote Kerk in Den Haag. Dat hebben de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer besloten met het oog op de onzekerheid rond het coronavirus.

De parlementariërs zijn maandag op de hoogte gesteld van het besluit. "Een veilige Prinsjesdag voor alle Kamerleden, medewerkers en eventuele gasten staat voor de beide Voorzitters voorop", laten de voorzitters in een verklaring weten.

Voorzitters Vera Bergkamp van de Tweede Kamer en Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer houden nog wel een slag om de arm. Als de coronasituatie verder verbetert en "geldende coronamaatregelen het overduidelijk toelaten, dan kunnen de Staten-Generaal toch nog overwegen Prinsjesdag aan het Binnenhof te laten plaatsvinden".

Prinsjesdag is op de derde dinsdag in september. Het kabinet presenteert dan de begroting en plannen voor het komende jaar. De koning opent het werkjaar van beide Kamers en gaat in de Troonrede in op de belangrijkste plannen van het kabinet.

Vorig jaar werd de Troonrede ook uitgesproken in de Grote Kerk in verband met het coronavirus. Daar is voldoende ruimte om alle Kamerleden en bewindslieden op 1,5 meter afstand te laten zitten. Er is geen ruimte voor gasten.