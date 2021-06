De Jonge: testen voor toegang ging dit weekend niet vlekkeloos

Volgens De Jonge was het ‘onder de streep een heel mooi weekend’, maar hij geeft toe dat het ‘niet op alle punten even vlekkeloos ging’. Hij benadrukt dat alleen mensen met een negatieve test of een vaccinatiebewijs naar binnen mogen. ‘Je moet er vanuit kunnen gaan dat degene naast je op de dansvloer veilig is.’ Is die garantie er niet, dan is het volgens hem niet meer mogelijk om ‘achter de poort’ geen 1,5 meter afstand meer te houden.

Door middel van toegangsbewijzen kunnen gelegenheden weer open zonder dat 1,5 meter afstand tot elkaar nodig is. Bezoekers laten via de CoronaCheck-app dan zien dat ze een toegangstest hebben ondergaan, of al zijn gevaccineerd. Per 1 juli krijgt men ook een ‘groen vinkje’ in de app als iemand onlangs is hersteld van corona.

De minister zegt in gesprek te gaan met Stichting Open Nederland, die verantwoordelijk is voor Testen voor Toegang. Ook moet beter worden gehandhaafd dat portiers niet alleen de QR-code uit de CoronaCheck controleren, maar ook de identiteit van de bezoeker checken. Anders kunnen mensen met een code van een ander naar binnen. ‘Volgend weekend zal het beter gaan’, verzekert De Jonge. Of de problemen van afgelopen weekend tot besmettingen hebben geleid, kon hij niet zeggen.