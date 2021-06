Reisbranche positief over zomer ondanks afwachtendheid

De afgelopen zes maanden boekte slechts een op de zes Nederlanders een reis over de grens en als ze gingen, was dat vooral op strandvakantie. Stedentrips of rondreizen zijn minder populair geworden. Daarbij speelt ook mee dat er in veel landen beperkingen golden vanwege het coronavirus.

Ook al gaan er steeds meer landen naar geel en zijn meer en meer Nederlanders gevaccineerd, toch blijft er nog de nodige twijfel bij Nederlanders om naar het buitenland op vakantie te gaan. Een derde denkt pas te boeken als er meer duidelijkheid is over beperkingen en maatregelen en een kwart wil pas boeken als er een groen reisadvies geldt voor de beoogde bestemming. Verplichte quarantaines zijn reden om van een bestemming af te zien, net als beperkte openingstijden en avondklokken.

Oostdam ziet die percentages als aanwezig verlangen om op vakantie te gaan. ‘Met een steeds hogere vaccinatiegraad en een Europa dat sinds afgelopen week praktisch geel kleurt, staat de reiswereld dus nog een hoop boekingen te wachten.’ Het helpt dat ruim 70 procent van de Nederlanders een verplicht vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag niet als een beperking ziet om op reis te gaan. ‘Als veel mensen zien hoe makkelijk zo’n coronapaspoort is, denk ik dat het vertrouwen toe gaat nemen.’