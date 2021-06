Expo over Surinaamse schrijvers op Literatuurmuseum.nl

Het Literatuurmuseum in Den Haag komt donderdag met de online tentoonstelling Surinaamse schrijvers - De weg naar een onafhankelijke literatuur. De tentoonstelling gaat in op met name vijf auteurs die volgens het museum hun tijd vooruit waren: Anton de Kom, Albert Helman, Rudi van Lier, Trefossa en Bea Vianen.

Wetenschapper Tanya Sitaram deed onderzoek in het Nationaal Archief van Suriname in Paramaribo en collega Thalia Ostendorf in het Literatuurmuseum in Den Haag. "In de tentoonstelling komen hun bevindingen samen. Het verhaal van de tentoonstelling begint in de jaren 20 van de vorige eeuw, wanneer voor het eerst schrijvers actief zijn die hun overwegingen over de mogelijkheid van een onafhankelijk land aan papier toevertrouwen", aldus het Literatuurmuseum.

In 2020 is Anton de Kom toegevoegd aan de Canon van Nederland, de lijst van grote thema’s uit de Nederlandse geschiedenis die iedere Nederlander zou moeten kennen, zegt het museum. " Hij was een van de eersten die aandacht vroeg voor het geschiedenisonderwijs in Suriname; want was het niet vreemd dat kinderen moesten leren wie Michiel de Ruyter was, maar niet wie de vrijheidsstrijders waren ten tijde van de slavernij?"

Kolonisatie

Zijn verhaal vormt op scholen het uitgangspunt voor de behandeling van de strijd tegen racisme en kolonialisme, stelt het museum. "Ook andere Surinaamse schrijvers hebben op papier gezet hoe krachtig en rijk geschakeerd hun land van afkomst is. Pas de laatste jaren is zichtbaar geworden hoeveel ze hiermee hebben betekend voor de onafhankelijkheid van hun land."

Het Nationaal Archief Suriname, de Universiteit Leiden, The Black Archives, het Koninklijk Instituut van Taal-, Land- en Volkenkunde, de Hogeschool Rotterdam en het Literatuurmuseum werkten samen aan de expositie op Literatuurmuseum.nl. Ze kregen steun van het Mondriaanfonds en de Nederlandse Taalunie.