NCTV: Nederland moet zich beter voorbereiden op cyberaanvallen

Volgens de NCTV kan de nationale veiligheid in gevaar komen doordat cybercriminelen geheimen stelen, belangrijke systemen voor bijvoorbeeld de energievoorziening lamleggen, het digitale verkeer verstoren of onbewust schade aanrichten. Dat is potentieel een groter gevaar geworden doordat Nederland tijdens Covid-19 meer digitaal is gaan doen.

Het coronavirus heeft sowieso geleid tot meer cyberaanvallen, staat in het rapport. Staatshackers gingen op zoek naar geheime informatie over onderzoeken of coronabeleid, criminelen zagen hun kans schoon om organisaties die belangrijk zijn voor de virusbestrijding af te persen.

Indringers

Intussen waren bedrijven en de overheid ook gevoelig voor indringers die bijvoorbeeld inbraken bij videovergaderingen of in thuiswerksystemen. En Covid-19 werd veel ingezet bij ‘phishing’, het ontvreemden van gegevens door je voor te doen als iemand anders. Ook desinformatie en oplopende maatschappelijke spanningen rond het virus waren van invloed op de Nederlandse cyberveiligheid.

De kennis en maatregelen om aanvallers buiten de deur te houden, zijn volgens de NCTV nog niet op niveau. Het is belangrijk dat bedrijven en organisaties de veiligheid op orde brengen, staat in het rapport. ‘Het hangt nauw samen met waarden als vrijheid en economische groei.’ Daarom zou volgens de NCTV ook de overheid meer moeten doen om de veiligheid in de hele samenleving te verbeteren.