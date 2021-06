Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis daalt langzaam verder

De afname van het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen houdt aan. Het ging afgelopen weekend wel iets minder snel omlaag dan in de week ervoor. Volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) lagen maandag nog 331 mensen in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 32 minder dan afgelopen vrijdag.

Van de opgenomen coronapatiënten zijn er 142 zo ziek dat ze op de intensive care liggen. Dat zijn er vijf minder dan afgelopen vrijdag. In de zeven dagen daarvoor kwamen in de ziekenhuizen 170 ziekenhuisbedden van coronapatiënten vrij. Dat is een gemiddelde afname van 24 per dag. Afgelopen weekend lag het tempo van de afname dus wat lager, met tien per dag.

Het aantal nieuwe opnames wegens Covid-19 blijft intussen relatief laag. Op de verpleegafdelingen zijn de afgelopen 24 uur acht nieuwe patiënten binnengekomen, op de ic’s vier.