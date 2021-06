‘Tekort aan personeel zet rem op economisch herstel’

Het dreigende tekort aan arbeidskrachten vormt mogelijk een belemmering voor het economische herstel uit de coronacrisis. Daarvoor waarschuwen economen van ABN AMRO in een maandrapport over de stand van de economie. Zowel in de eurozone als in de Verenigde Staten trekt de economie harder aan dan eerder gedacht. Dat is de reden voor de bank zijn prognoses bij te stellen.

Terwijl steeds meer bedrijven moeite hebben om vacatures vervuld te krijgen, ligt de totale vraag naar arbeidskrachten volgens ABN AMRO nog wel ver onder het niveau van voor de pandemie. Zodra steunmaatregelen van de overheid worden afgebouwd zal de arbeidsmarkt minder krap worden, voorspellen de kenners.

Naast het mogelijke tekort aan vakkrachten kunnen ook leveringsproblemen en logistieke uitdagingen zorgen voor een vertraging van het herstel. Zo is er onder meer sprake van stevige prijsstijgingen bij grondstoffen.

Vertrouwen

In Nederland is volgens ABN AMRO verder sprake van een groeiend vertrouwen, wat zich laat zien in een forse opleving van de consumptie. In de VS neemt de goederenconsumptie af, maar dit effect op de economie zou moeten worden gecompenseerd door het herstel van de dienstensector.

Volgens ABN AMRO zal de economie van de eurozone dit jaar met 4,5 procent groeien. Dat betekent een stijging van 0,6 procentpunt ten opzichte van een eerdere raming. In het eerste kwartaal van volgend jaar zal de economie van de eurozone weer op het niveau van voor de crisis zijn, wat ook sneller is dan eerder werd voorzien. In de VS zal de economische groei 6,2 procent zijn dit jaar. Dat is 0,4 procentpunt meer dan bij een eerdere raming. Voor zowel de eurozone als de VS zal het groeitempo wel enigszins afvlakken.