‘Philips, KLM en PostNL houden uitzendkrachten aan het lijntje’

Bedrijven als PostNL, KLM en Philips maken volop gebruik van uitzendkrachten waarbij er voor die mensen geen zich is op vast werk en inkomen. Ook in distributiecentra van verschillende bedrijven en bij overheidsinstanties is dat het geval. Dat stelt FNV vast in zijn rapport ‘Vast in de draaideur’ dat maandag aan leden van de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Volgens FNV worden werknemers jarenlang afgescheept met uitzendcontracten. ‘Ze kunnen elke dag te horen krijgen dat ze niet meer nodig zijn en worden vervolgens ingeruild voor een andere uitzendkracht’, hekelt FNV deze constructie.

Volgens de bond moet het nieuwe kabinet een einde maken aan jarenlange onzekerheid waar uitzendkrachten mee te maken hebben. Daarom zou onder meer een flextoeslag ingevoerd moeten worden. Verder zouden uitzendkrachten vanaf dag één dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten krijgen als hun collega’s.

Minder voordelige positie

Nu nog verdienen uitzendkrachten volgens FNV tot 40 procent minder dan hun collega’s in vast dienst. Daarbij hebben ze ook geen recht op pensioenen, winstuitkeringen, eenmalige loonsverhogingen en eindejaarsuitkeringen. Ook de onderhandelingspositie van uitzendkrachten is minder sterk.

‘Het moet niet langer lucratief zijn voor werkgevers om uitzendkrachten steeds zes maanden op WW-vakantie te sturen. Bij vast werk hoort gewoon een vaste baan’, meent de bond.

Politiek

De inperking van flexwerk sluit volgens FNV aan bij het SER-advies over de arbeidsmarkt eerder deze maand. De FNV wil de afspraken ook per direct terugzien aan de cao-tafels en in het regeerakkoord. De politiek zou tot nu toe te weinig hebben gedaan om de bekende problemen aan te pakken, meent te bond.

FNV heeft voor het rapport onderzoek gedaan onder mensen die langdurig in uitzendbanen vastzitten. Vaak doen ze werk dat structureel is, terwijl uitzendkrachten bedoeld zijn voor drukte en ter vervanging van zieke mensen. Het rapport is geschreven op het moment dat FNV geen akkoord kon bereiken met ABU en NBBU over een nieuwe cao voor de uitzendsector.