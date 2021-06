‘Is het niet dringend, wacht met vragen huisarts om prikbewijs’

Sinds vorige week is de CoronaCheck-app in de lucht. Daarmee kunnen mensen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld als ze naar het buitenland willen reizen. Die app haalt de informatie uit de systemen van onder meer de GGD’en en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Maar niet iedereen staat in die administratie. Sommige mensen wilden niet dat hun gegevens werden gedeeld en bij anderen is de informatie nog niet aangekomen in het centrale systeem. Voor die mensen is een ‘uitzonderingsroute’ bedacht. Als ze door de huisarts zijn gevaccineerd, kan de huisarts zelf het bewijs daarvoor aanmaken. Dat kan vanaf komende donderdag.