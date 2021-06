Verdachte: aanslagplan vaccinatielocatie Den Helder was grap

De 38-jarige Ralph K. heeft nooit serieuze plannen gehad een aanslag te plegen op een vaccinatielocatie in Den Helder. De appjes die hij in dit verband stuurde, moeten gezien worden als onderdeel van een uit de hand gelopen grap. Dat betoogde K.’s advocaat maandag op een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen de man in de rechtbank in Haarlem.

K., inwoner van Den Helder, werd op 18 maart aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens het Openbaar Ministerie wilde de man met een vuurwerkbom een aanslag plegen op het oude gemeentehuis in zijn woonplaats. Dat doet dienst als vaccinatielocatie.

Het OM zegt dat K. volop bezig is geweest met het verzamelen van inlichtingen over de beveiliging van het pand. Justitie beschikt over een hoeveelheid communicatie van K. met een beveiliger. In de appjes zou K. onder meer hebben gevraagd om drie portofoons en zou hij hebben gezegd dat hij dacht aan een combinatie van zwaar vuurwerk, een baksteen en benzine. ‘Die vaccinatiestraat gaat gewoon in de fik’, zou hij hebben geschreven. Ook zou K. bezig zijn geweest met het inzamelen van geld voor een ‘verzetsactie’.

Voorarrest

De werkelijkheid is anders, zeggen K. en zijn advocaat. De portofoons waren bedoeld voor ‘een speurtocht met kinderen’ en het geld inzamelen was ten bate van een ‘vreedzame spandoekactie’. Getuigen zouden dit kunnen bevestigen. K.’s advocaat heeft de rechtbank gevraagd het voorarrest op te schorten en de man op vrije voeten te stellen.

Het OM verzet zich daartegen. De verdenking is daarvoor veel te zwaar. ‘Er is geen ruimte die te bagatelliseren’, aldus de officier van justitie. Zij wees erop dat K. tot dusver geen inzicht heeft willen geven in zijn drijfveren. Dat het om een uit de hand gelopen grap zou gaan, gaat er bij justitie niet in. Er loopt onder meer nog onderzoek naar de psyche van K.

De rechtbank beslist dinsdag of K. langer moet blijven vastzitten. Op 20 september is de volgende tussentijdse zitting in de zaak, op 1 oktober zal de rechtbank inhoudelijk afdoen.