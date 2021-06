Brits modehuis Burberry onderuit op licht lagere beurzen

Het Britse modehuis Burberry ging maandag onderuit op de beurs in Londen na de aankondiging dat de topman van het bedrijf opstapt. De stemming op de Europese aandelenmarkten werd gedrukt door de zorgen over de snelle verspreiding van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus, die in veel landen weer tot strengere coronamaatregelen leidt. Daarnaast werd vooral gewacht op het belangrijke Amerikaanse banenrapport en het Europese inflatiecijfer, die later in de week naar buiten komen.

In Londen kelderde Burberry dik 6 procent. Het Britse modemerk, bekend van het beroemde ruitjespatroon, ziet topman Marco Gobbetti eind dit jaar vertrekken. De Italiaan neemt volgend jaar het roer over bij het Italiaanse luxeconcern Salvatore Ferragamo, dat 0,4 procent won in Milaan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 731,86 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1047,05 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,5 procent.

Adyen

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (min 2 procent) kampte met een verkoopadvies door Société Générale en was de grootste daler in de AEX. Fintechbedrijf Adyen was koploper met een winst van 2,1 procent dankzij een koopadvies van Kepler Cheuvreux. NN Group leverde een eerdere winst in en daalde een fractie. De verzekeraar wil zijn portefeuille levensverzekeringen uitbreiden met de overname van een aantal Europese onderdelen van de Amerikaanse branchegenoot MetLife. Met de deal zou volgens ingewijden zo’n 740 miljoen dollar zijn gemoeid.

De Europese luchtvaartsector stond onder druk door de zorgen over de impact van de Delta-variant op de vakantiereizen. Air France-KLM zakte 2,2 procent in Amsterdam en IAG, het moederbedrijf van British Airways, verloor 4 procent in Londen. Ryanair en easyJet daalden tot 3 procent.

RTL Group

RTL Group verloor 0,9 procent in Frankfurt. De Europese radio- en televisiegroep verkoopt RTL België aan het Belgische mediabedrijf DPG Media, eigenaar van het AD, de Volkskrant en NU.nl, en zijn Franstalige branchegenoot Rossel. Eerder werd al bekend dat de Nederlandse tak van RTL gaat fuseren met mediabedrijf Talpa van mediamagnaat John de Mol.

Nokia steeg 7 procent in Helsinki. Goldman Sachs verhoogde het advies voor het Finse netwerkconcern. In Parijs profiteerde voedingsconcern Danone (plus 2,4 procent) van een adviesverhoging door JPMorgan.

De euro was 1,1939 dollar waard, tegen 1,1944 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 74,12 dollar. De prijs van Brentolie bleef ongewijzigd op 76,18 dollar per vat.