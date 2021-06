Systeem vaccinatiebewijzen voor CoronaMelder hapert nog steeds

Volgens het ministerie is er de afgelopen dagen ‘hard gewerkt’ om de problemen te verhelpen, maar is dat maar gedeeltelijk gelukt. Wat er precies misgaat en waarom er nog geen oplossing is gevonden, is nog onduidelijk.

Met een vaccinatiebewijs kunnen mensen sinds dit weekend plekken bezoeken waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren. Zo kunnen degenen met een groen vinkje in de app weer naar nachtclubs en discotheken. Wie geen vaccinatiebewijs heeft, kan ook een bewijs van een negatieve test overleggen.

Foutmelding

Er zijn meer problemen geweest rond de app. Zo zijn nog niet alle gegevens van vaccinaties goed verwerkt, doordat ze zijn vastgelegd in een systeem waar de app niet bij kan. Tussen nu en 1 juli wordt er nog van veel mensen informatie ingevoerd. Ook was het rond de introductie van vaccinatiebewijzen erg druk op de servers. Veel gebruikers kregen een foutmelding omdat de systemen te zwaar belast werden. Ze moesten later terugkomen. Inmiddels is de drukte volgens het ministerie weer afgenomen.

Ook met de testbewijzen ging het niet goed. Bij Testen voor Toegang, dat coronatesten doet die in de app CoronaMelder gebruikt kunnen worden, ontstond vertraging. Volgens de organisatie werden die problemen veroorzaakt door een hack.