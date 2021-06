Natuurorganisatie naar rechter over Formule 1 Zandvoort

De bestuursrechter in Haarlem behandelt donderdag de zaak van Stichting Duinbehoud tegen de provinciale vergunningen die Circuit Zandvoort kreeg voor de organisatie van de Formule 1. De rechter buigt zich over betwiste stikstofuitstoot en over de toekomst van de beschermde rugstreeppad en zandhagedis.

In 2019 wees een voorzieningenrechter de bezwaren van een aantal natuurorganisaties af. Hun argument dat het leefgebied van de beschermde rugstreeppad en zandhagedis ernstig zou worden aangetast, was voor de rechter geen reden om de werkzaamheden stil te leggen.

De organisaties lieten het er niet bij zitten en spanden na het kort geding een bodemprocedure aan. De bestuursrechter buigt zich donderdagochtend tijdens het eerste deel van de zitting over de stikstofcijfers. Die zijn veel te hoog voor een Natura 2000-gebied en hoger dan de stikstofberekeningen van het circuit, stellen de natuurorganisaties. Ze vragen de rechter om de vernietiging van het provinciale besluit en een nieuwe besluitvormingsprocedure.

Beschermde diersoorten

Het tweede deel van de ochtend staat in het teken van de beschermde diersoorten in het gebied. ‘De initiatiefnemers van de Formule 1 willen zoveel mogelijk bezoekers ontvangen. Daarvoor zijn duinen plat geschoven om daarop tribunes te bouwen. Daardoor is het leefgebied van de zandhagedis en de rugstreeppad weg. Onze stelling is dat de bouw van tribunes in strijd met het bestemmingsplan en de natuurwetgeving is’, zegt directeur Marc Janssen van Stichting Duinbehoud.

De stichting wil dat het duingebied zo snel mogelijk wordt hersteld. ‘Want ieder jaar dat de tribunes blijven staan kunnen de dieren geen eitjes leggen en geen nakomelingen krijgen. De populatie gaat zo kapot’, aldus Janssen.

Of de rechtszaken en het vonnis van de bestuursrechter gevolgen hebben voor de organisatie van de Formule 1-race op 5 september, durft Janssen niet te zeggen. ‘Wij vragen om de vernietiging van het besluit en om het herstel van het leefgebied, de rechtbank mag er een datum aan koppelen. Een ontsnappingsmogelijkheid voor de rechter kan zijn om te bepalen dat de Formule 1 nog net binnen de normen past, maar dat het circuit de rest van het jaar niets meer mag.’