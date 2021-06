Nederlandse pakketmarkt vorig jaar 3,6 miljard euro waard

De markt voor pakketbezorging is vorig jaar door de coronacrisis hard gestegen. Er werden ruim een derde meer pakketten vervoerd, maakt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend in zijn jaarlijkse onderzoek naar de postmarkt. De omzet die bedrijven daarmee behaalden steeg met meer dan een kwart tot net geen 3,6 miljard euro.

Die stijging is volgens de toezichthouder te danken aan corona. Door lockdowns moesten winkels dicht en gingen consumenten naar webwinkels. Ook toen winkels wel open waren, bleef een deel van de consumenten online winkelen om drukke plekken te vermijden. In totaal vervoerden alle pakketbezorgers 778 miljoen pakketjes. Daarvan gingen er 586,3 miljoen naar adressen in Nederland.

PostNL is de marktleider op het gebied van pakketbezorging binnen Nederland met ongeveer 60 procent van de markt. DHL groeide het hardst en heeft 35 procent van die markt in handen. Van de pakketten afkomstig uit het buitenland bezorgen PostNL, DPD en UPS elk tussen de 20 en 25 procent. DHL is de grootste vervoerder voor pakketjes die van Nederland naar het buitenland vertrekken met tussen de 30 en 35 procent van de markt.

Consumenten verstuurden in het coronajaar 2020 ook meer post. In totaal stopten zij 131,5 miljoen brieven en kaarten in de brievenbus, een toename van 8 procent. Dat was een trendbreuk na jaren van dalingen. Zakelijke post nam nog wel af, er werd hier 8,1 procent minder verstuurd. De zakelijke markt is goed voor meer dan 90 procent van alle brievenbuspost. PostNL is na de fusie met Sandd met afstand de grootste partij op de postmarkt en heeft meer dan 90 procent van de markt in handen.