Zweedse premier stapt op na motie van wantrouwen

Löfvens sociaaldemocratische partij mag een nieuwe coalitie proberen te vormen. Als dat niet lukt, volgen nieuwe verkiezingen. Löfven wil naar eigen zeggen vanwege de coronapandemie zelf geen verkiezingen uitschrijven. Die worden volgens de huidige planning pas in september volgend jaar gehouden.

De motie van wantrouwen werd door de rechtse oppositie ingediend vanwege de plannen om markttarieven toe te staan voor nieuwe huurappartementen. De Linkse Partij was ook tegen deze plannen, terwijl Löfven die steun juist nodig had.

Of Löfven terugkeert in een eventuele nieuwe regering, is niet bekend. De sociaaldemocraat is al sinds 2014 de premier van Zweden. In de afgelopen 2,5 jaar regeerde hij met de Groenen en kreeg hij gedoogsteun van de Centrumpartij, de Liberalen en de Linkse Partij.