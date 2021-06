UWV bezorgd over beperkt aantal aanvragen eindafrekening NOW

Het merendeel van de bedrijven die aan het begin van de coronapandemie NOW-steun ontvingen van de overheid, heeft nog altijd geen aanvraag ingediend voor de eindafrekening van die loonsteun. Uitkeringsinstantie UWV is bang dat ze straks in problemen kunnen komen. Geen aanvraag indienen betekent namelijk dat je het hele voorschot moet terugbetalen.

Ruim 139.000 bedrijven ontvingen eerder een voorschot voor de eerste periode van de NOW, die liep van maart tot en met mei 2020. Sinds oktober vorig jaar kunnen ze de definitieve berekening aanvragen. Maar tot nu toe hebben slechts zo’n 55.000 ondernemers dat gedaan. Ruim 84.000 deden dit nog niet.

Van de ondervraagde werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend, gaf 44 procent aan nog bezig te zijn met het verzamelen van documenten of te wachten op bijvoorbeeld een accountantsverklaring. Zo’n 15 procent zei bewust te wachten. En 37 procent van de werkgevers ondernam geen actie, omdat ze niet beseften dat ze zélf de definitieve berekening moeten aanvragen.

Campagne

Het UWV komt nu met een extra campagne om iedereen goed te informeren. Ook zullen bedrijven rechtstreeks worden benaderd. Een aanvraag indienen kan nog tot en met 31 oktober, dus er is nog tijd. ‘Maar zeker voor werkgevers die een derden- of accountantsverklaring nodig hebben, is het zaak dat ze daar nu al mee aan de slag gaan, want de drukte bij boekhouders en accountants is groot, dus dat kan even duren’, zegt UWV-bestuurder Janet Helder.

De regeling voor loonsteun werd in het voorjaar van 2020 opgetuigd om een grote ontslag- en faillissementsgolf als gevolg van de coronapandemie te voorkomen. De definitieve berekening kan leiden tot een nabetaling, maar ook tot een terugvordering. Op basis van de daadwerkelijke loonsom en het daadwerkelijke omzetverlies wordt dan bepaald hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waarop een werkgever recht heeft.