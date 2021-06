‘Aanklagers stellen bedrijf van Trump deadline’

Aanklagers in New York hebben de Trump Organization een deadline gesteld. Advocaten van het bedrijf van de familie Trump krijgen tot maandagmiddag de tijd om uit te leggen waarom het Openbaar Ministerie moet afzien van een strafzaak vanwege financiële misstanden, zeggen ingewijden tegen The Washington Post.

Justitie zou hebben gekeken of het bedrijf misleidende informatie heeft verstrekt over de waarde van vastgoed. Zo kunnen geldschieters en de belastingdienst op het verkeerde been zijn gezet. Ook wilden aanklagers weten of belasting is betaald over bepaalde regelingen voor managers.

Bronnen zeggen dat wordt overwogen het bedrijf zelf te vervolgen, maar aanklagers zouden ook financieel topman Allen Weisselberg in het vizier hebben. Die weigerde mee te werken met het onderzoek. De krant schrijft dat niet kan worden uitgesloten dat het uiteindelijk niet tot vervolging komt.

Strafrechtelijke vervolging

Advocaten van oud-president Donald Trump en het bedrijf zouden afgelopen donderdag al virtueel hebben gesproken met aanklagers. Ze betoogden toen dat er geen reden is om strafrechtelijke vervolging in te stellen. Het is onduidelijk hoe nauw Trump zelf nog is betrokken bij het bestuur van de Trump Organization.

Trump vertrok eerder dit jaar uit het Witte Huis, maar is nog niet van het politieke toneel verdwenen. Hij hield afgelopen weekend in Ohio voor het eerst sinds zijn presidentschap weer een grote manifestatie. Daar kreeg zijn opvolger Joe Biden de volle laag en scandeerden uitzinnige aanhangers ‘nog vier jaar’.