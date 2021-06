RTL België verkocht aan DPG Media en uitgever Rossel

RTL België komt in handen van het Belgische mediabedrijf DPG Media, de uitgever van onder meer het AD, de Volkskrant en NU.nl, en zijn Franstalige branchegenoot Rossel, die de krant Le Soir uitgeeft. Berichten over een deal deden al langer de ronde. Met de overname is een bedrag van 250 miljoen euro gemoeid.