Zorgen over veiligheid nieuw vliegtuig Boeing bij toezichthouder

Het 777X-vliegtuig van Boeing, dat nog in ontwikkeling is, maakte tijdens een testvlucht in december bepaalde bewegingen in de lucht zonder dat de piloten de stuurknuppel aanraakten. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA kan het toestel mede daarom voorlopig nog niet worden toegelaten tot het luchtruim. Boeing heeft een hele lijst met tekortkomingen gekregen die eerst moeten worden aangepakt.

Een en ander komt naar voren uit in een in mei verstuurde brief van de FAA aan Boeing, waarop Amerikaanse media de hand hebben kunnen leggen. Het testvluchtincident zou zijn veroorzaakt door niet goed functionerende software.

Daarmee lijkt het volgens persbureau Bloomberg om een soortgelijk probleem te gaan als waarmee de 737 MAX kampte. Toestellen van dat type stonden wereldwijd bijna twee jaar aan de grond na twee ongelukken binnen enkele maanden. In beide gevallen bleek een veiligheidssysteem de neus van het toestel herhaaldelijk naar beneden te duwen, ook als dat niet nodig was. Door de crashes in Indonesië en Ethiopië kwamen honderden mensen om het leven.

De kwestie bij de 777X kan leidden tot extra vertraging in het goedkeuringsproces van het vliegtuig. De FAA heeft Boeing laten weten dat de certificering van het toestel nu waarschijnlijk pas halverwege of eind 2023 kan plaatsvinden. Boeing zelf stelde de komst van de 777X in januari al uit tot eind 2023 en lijkt nog steeds uit te gaan van dat tijdspad. Boeing benadrukt in een reactie de veiligheid prioriteit te geven bij de ontwikkeling van het toestel. Eerder speelden ook al andere vertragingen. Boeing wilde het vliegtuig aanvankelijk vorig jaar al op de markt brengen.​