NN Group en chipbedrijven centraal op Beursplein 5

De AEX-index op Beursplein lijkt op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten maandag overwegend kleine minnen verliezen zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent lager. In Hongkong werd de opening van de beurs vertraagd door een waarschuwing voor zware regenval.

NN Group liet weten zijn portefeuille levensverzekeringen te willen uitbreiden. Daarvoor wil het concern een aantal Europese onderdelen van de Amerikaanse branchegenoot MetLife overnemen. Met de deal zou naar verluidt zo’n 740 miljoen dollar zijn gemoeid, meldde persbureau Bloomberg eerder op basis van ingewijden. Een overeenkomst over de Poolse en Griekse eenheden van Metlife zou deze week al bereikt kunnen worden.

ASML

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zullen mogelijk bewegen op de waarschuwing van Intel. Volgens de baas van het grootste chipconcern ter wereld zal de impact van het wereldwijde chiptekort waarschijnlijk het sterkst worden gevoeld in de tweede jaarhelft. Daarna zou de situatie langzaamaan moeten verbeteren, maar de topman van Intel verwacht niet dat de markt voor 2023 weer een gezonde verhouding van vraag en aanbod kent.

In Londen staat AstraZeneca in de belangstelling. De Brits-Zweedse farmaceut is begonnen met een test voor een aangepaste versie van zijn coronavaccin. In totaal moeten 2250 mensen in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Brazilië en Polen aan die test meedoen. Het gaat zowel om mensen die eerder al gevaccineerd zijn als mensen die nog niet eerder een vaccin kregen. Het nieuwe vaccin is aangepast op basis van de Beta-variant van het coronavirus, die als eerste opdook in Zuid-Afrika

De euro was 1,1926 dollar waard, tegen 1,1944 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 74,08 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 76,13 dollar per vat.