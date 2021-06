NN Group aast op Europese onderdelen verzekeraar MetLife

Met de deal zou naar verluidt zo’n 740 miljoen dollar zijn gemoeid, meldde persbureau Bloomberg eerder op basis van ingewijden. Een overeenkomst over de Poolse en Griekse eenheden van Metlife zou deze week al bereikt kunnen worden. NN laat verder niets los over eventuele onderhandelingen en zegt de markten als gebruikelijk te zullen informeren als het zover is.

De berichten komen op het moment dat NN ook een verkoop van zijn divisie voor vermogensbeheer nastreeft. De verzekeraar staat onder druk van de activistische aandeelhouder Elliott Investment Management om meer waarde voor aandeelhouders te creëren. NN had eerder dit jaar ook een bod uitgebracht op de Poolse activiteiten van Aviva.

Het in New York gevestigde MetLife is bezig met het aanpassen van zijn wereldwijde portefeuille. Het bedrijf rapporteerde voor zijn activiteiten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika vorig jaar een aangepaste winst van 327 miljoen dollar, waar dat een jaar eerder nog 282 miljoen dollar was.