Australië steeds verder op slot vanwege nieuwe opleving corona

Steeds meer staten in Australië nemen coronamaatregelen vanwege een opleving van het virus. Ongeveer 18 miljoen van de 25 miljoen inwoners hebben op dit moment te maken met beperkingen die variëren van het opnieuw verplicht dragen van mondkapjes tot een totale lockdown, die sinds dit weekend voor twee weken in miljoenenstad Sydney en omliggende gebieden van kracht is.

‘Ik denk dat we een nieuwe fase van deze pandemie ingaan met de meer besmettelijke Delta-variant’, zei minister Josh Frydenberg van Financiën tegen de Australische nieuwszender ABC. Volgens hem gaat het land een ‘kritieke fase’ tegemoet in de strijd tegen Covid-19. Een speciale commissie, onder leiding van premier Scott Morrison, komt maandag bijeen om de situatie te bespreken. Een nationale lockdown wordt niet uitgesloten.

Maandag werden er achttien nieuwe lokale besmettingen gemeld in de staat New South Wales, waar Sydney onder valt. Een dag eerder waren dat er nog dertig. In totaal zijn er nu 130 gevallen geregistreerd sinds bijna twee weken geleden een eerste besmetting werd geconstateerd bij een limousinechauffeur die de bemanning van een overzeese luchtvaartmaatschappij had vervoerd.

Beperkingen

‘We moeten er rekening mee houden dat de cijfers op en neer gaan en we moeten er voorbereid op zijn dat de cijfers aanzienlijk stijgen’, zei premier Gladys Berejiklian van New South Wales tegen verslaggevers in Sydney. ‘Bij deze variant zien we bijna 100 procent overdracht binnen huishoudens.’

De noordelijke stad Darwin ging zondag voor twee dagen in lockdown vanwege iemand die besmet bleek met de Delta-variant. De staat Queensland heeft opnieuw verplichte mondkapjes ingevoerd en beperkte in verschillende gebieden, waaronder de staatshoofdstad Brisbane, het aantal gasten dat thuis mag worden ontvangen. Dit soort maatregelen is ook in West-Australië voor de hoofdstad Perth genomen. Beperkingen blijven van kracht in hoofdstad Melbourne van de staat Victoria en de nationale hoofdstad Canberra.