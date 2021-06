‘Nederlagen Macron en Le Pen bij regionale verkiezingen’

Bij de tweede ronde van regionale en departementale verkiezingen in Frankrijk heeft de partij van president Emmanuel Macron in geen enkele regio de winst in de wacht gesleept. Het rechts-populistische Rassemblement National, geleid door Marine Le Pen, slaagde er niet in om te winnen in twee regio’s waar ze verwachtte de meeste kans te maken, wijzen de eerste polls na de stembusgang van zondag uit.