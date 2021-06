Amerikaanse journalist zegt te zijn gemarteld in Myanmar

Volgens Maung, die sinds zijn vrijlating op 15 juni in de Amerikaanse staat Virginia verblijft, werd hij tijdens de eerste week van zijn ruim drie maanden durende detentie meerdere malen geslagen en werd hem lange periodes verboden te staan, waardoor zijn benen opzwollen. Ook zou hem drie tot vier dagen achtereen slaap zijn onthouden.

Maung zegt dat het martelen ophield toen na een week duidelijk werd dat hij een Amerikaans staatsburger is. Maung is geboren in Myanmar en vluchtte in de jaren 90 naar de Verenigde Staten.

De journalist werd op 9 maart op de redactie van Kamayut Media gearresteerd en geblinddoekt en geboeid meegenomen voor ondervraging over zijn werk bij die publicatie. Tijdens zijn detentie hoorde hij andere gevangenen schreeuwen en om hulp vragen. Daaronder bevond zich ook Maungs collega Hanthar Nyein, die nog altijd vastzit en volgens Maung zwaarder is gemarteld dan hijzelf.

Het leger, dat sinds de afzetting van premier Aung San Suu Kyi op 1 februari aan de macht is in Myanmar, zegt dat het zich bij de behandeling van gevangenen aan de wet houdt.