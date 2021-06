UEFA: regenboogvlaggen bij EK wel welkom in stadions

Supporters mogen bij wedstrijden op het Europees kampioenschap wel vlaggen in de kleuren van de regenboog mee het stadion innemen. Dat laat de UEFA weten. De Europese voetbalbond reageert daarmee op het feit dat fans van Oranje zondag regenboogvlaggen moesten inleveren bij beveiligers van de fanzone in Boedapest, die in een stadspark was ingericht in aanloop naar de achtste finales van het EK tussen Nederland en Tsjechië.

De KNVB liet eerder weten dat de UEFA alleen vlaggen met de kleuren van het land toestaat in de fanzone en de Puskas Arena, waar het EK-duel gespeeld wordt. Maar de UEFA meldt nu dat lokale autoriteiten in Boedapest de verantwoordelijkheid hebben over de fanzone en dat de UEFA gaat over het beleid in het stadion.

‘De UEFA heeft de Hongaarse voetbalbond eerder op de dag laten weten dat regenboogkleurige symbolen niet politiek zijn en dat, in overeenstemming met de Equal Game-campagne van de UEFA, die gericht is op het bestrijden van elke vorm van discriminatie, ook tegen de LGBTQI+-gemeenschap, dergelijke vlaggen zullen worden toegestaan in de stadion’, aldus de UEFA. ‘De UEFA wil duidelijk maken dat zij geen regenboogkleurige symbolen heeft verbannen uit de fanzone in Boedapest en dat de fanzone onder de verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten valt. De UEFA zou zo’n symbool zeer welkom heten in de fanzone.’