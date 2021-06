Beleggers kijken naar banenrapport VS in rustige beursweek

Beleggers staan voor een zeer rustige beursweek. Het belangrijkste aandachtspunt is het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat een goed beeld geeft van de ontwikkelingen van de economie van de Verenigde Staten. Ook wordt vooral naar macro-economische cijfers gekeken, bijvoorbeeld over de bedrijvigheid van de industrie in veel landen en inflatie in Europa.

Daarnaast wordt er gekeken naar een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G20-landen. Die komen in Italië bijeen. In de kantlijn van het evenement kan er gesproken worden over geopolitieke kwesties die gevolgen kunnen hebben voor de economie.

Het Amerikaanse banenrapport laat naar verwachting een stevige toename van het aantal banen zien in juni. In april en mei viel die banengroei wat tegen, maar nu denken economen dat er een versnelling te zien is aangezien de Amerikaanse economie steeds beter draait.

Europese inflatie

De Europese inflatie komt waarschijnlijk uit rond het niveau van 2 procent dat de Europese Centrale Bank nastreeft (ECB). Mogelijk doet dat de angst bij beleggers voor snellere renteverhogingen weer oplaaien, al heeft de ECB eerder aangegeven daar weinig in te zien. De afgelopen tijd dook die vrees regelmatig op en leidde tot dalende aandelenkoersen. Als de rente omhoog gaat wordt het onder meer weer interessanter om te sparen en komt er minder geld beschikbaar voor de aandelenmarkt.

Ook zouden steunmaatregelen van centrale banken sneller afgebouwd kunnen worden met hetzelfde effect. Als er minder geld is dat in aandelen moet worden belegd, zal er vermoedelijk ook minder snelle stijging van de prijzen van die aandelen komen.

Qua bedrijvennieuws is de agenda vrijwel leeg. Modeketen H&M komt met cijfers over de eerste zes maanden en ook Associated British Foods, het moederbedrijf van kledingwinkelketen Primark, opent de boeken. In de Verenigde Staten komen bedrijven als drankenproducent Constellation Brands en levensmiddelenonderneming General Mills met cijfers.