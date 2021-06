Oranjefans na feest in parade op weg naar stadion in Boedapest

De fanzone met Nederlandse supporters in Boedapest stroomt zondag langzaam weer leeg. Na het laatste optreden, van Charly Lownoise en Mental Theo, verzamelden de Oranjefans zich even buiten het stadspark. Ze lopen vanaf 15.00 uur gezamenlijk in een lange stoet richting de Puskás Aréna, waar Oranje de achtste finale op het EK tegen Tsjechië speelt. Dat is een wandeling van bijna 3 kilometer. De bekende oranje dubbeldekker gaat de Oranjefans voor.

In het City Park Ice Rink was het erg druk. Wanneer de grens van 11.000 bezoekers bereikt zou worden, moest het stadspark dicht. Dat bleek niet nodig. Op het drukste moment waren er 10.640 bezoekers, meldt een woordvoerder van de KNVB. De supporters werden vermaakt door meerdere artiesten.

Van bijna 8000 supporters van het Nederlands elftal is bekend dat ze een kaartje hebben gekocht voor de achtste finales, bij de Tsjechen stond de teller zaterdag iets lager. De kans is groot dat van beide landen veel meer fans in het stadion zitten. Veel fans hebben via de UEFA of langs een andere weg een kaartje gekocht.

De Puskás Aréna is met ruim 55.000 mensen uitverkocht. De achtste finale tussen Nederland en Tsjechië begint om 18.00 uur. De winnaar neemt het zaterdag in de kwartfinale in Bakoe op tegen Denemarken.