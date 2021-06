Voor de Oranjefans in Boedapest is het EK nu echt begonnen

‘Kennen jullie deze nog’, schreeuwt een dj op een groot podium van het City Park Ice Rink van Boedapest voordat hij de klassieker ‘Wij houden van Oranje’, van André Hazes laat horen. Als hij een paar seconden later het geluid even uitzet, zingen duizenden Oranjefans verder. Ze kunnen de tekst dromen.

Het lijflied van het Oranjelegioen prijkte bovenaan de hitlijsten toen Oranje in 1988 de eerste en vooralsnog enige hoofdprijs won. ‘En geloof me’, zegt René uit Vlaardingen. ‘We kunnen de Europese titel zo maar weer winnen. Frank de Boer heeft een gouden pik. Je verzint het toch niet, Tsjechië in de achtste finale en Denemarken in de kwartfinale? ‘

Het is warm in Boedapest, zo’n 30 graden. Fans zoeken zo’n vijf uur voor de achtste finale tegen Tsjechië in de Puskas Arena verkoeling onder sprinklerinstallaties. Bier vloeit rijkelijk. Charly Lownoise en Mental Theo, Kris Kross Amsterdam, FeestDJRuud en The Originals houden de sfeer er in. Er is nog een beetje plek in de fanzone die dichtgaat als er 11.000 supporters aanwezig zijn. De Oranjefans lopen vanaf 15.00 uur vanuit het stadspark achter de bekende oranje dubbeldekker aan richting het stadion waar het vanaf 18.00 uur moet gebeuren.

Regenboog

Eimert uit Amsterdam draagt zweetbandjes in de kleuren van een regenboog. ‘Zo wil ik laten zien dat ik het niet eens ben met de anti-homowet die de Hongaarse premier Viktor Orban heeft ingevoerd’, stelt hij. Zijn vriendin laat een regenboogvlag wapperen. ‘Die werd vanochtend uitgedeeld op Schiphol’, vertelt ze. ‘Een mooi initiatief wel, toch?’

Het valt Eimert op dat er maar weinig Oranjefans een regenboogvlag tonen ‘Misschien zijn ze nog een beetje voorzichtig, want op Schiphol zag je er wel heel veel’, zegt de Amsterdammer die het geen heel groot probleem vindt dat er ook in Boedapest Nederlandse fans zijn die met enige regelmaat’ ‘alle Duitsers zijn homo’, zingen. ‘Ze bedoelen daar echt niets mee. Dat is iets heel anders dan zo’n omstreden wet’, stelt hij. ‘Maar toch komt het wel een beetje dubbel over’, vindt zijn vriendin.

Even verderop hebben vader Siem (65) en zoon Frank (35) uit de plaats Andijk onder een parasol, aan een lange tafel, verkoeling gezocht. Ze zijn vooral voor het voetbal in Boedapest. ‘De Oranjekoorts begint nu wel een beetje toe te nemen’, zegt Frank. ‘De wedstrijden in de groepsfase waren toch een beetje veredelde oefenpotjes. Het toernooi gaat nu beginnen.’