Duizenden Oranjesupporters vieren feest in fanzone Boedapest

Duizenden supporters van het Nederlands elftal vieren zondagmiddag in Boedapest feest in aanloop naar de achtste finale op het EK van Oranje tegen Tsjechië. Een speciaal gerichte fanzone in een stadspark in de Hongaarse hoofdstad ging om 11.00 uur open en stroomde al snel flink vol.

Van bijna 8000 supporters van het Nederlands elftal is bekend dat ze een kaartje hebben gekocht. De kans is groot dat er veel meer Oranjefans in de Puskás Aréna zitten, omdat zij tickets via de UEFA of op een andere manier hebben aangeschaft.

In de fanzone is plek voor 11.000 supporters. ‘Als we dat aantal hebben bereikt, sluiten we de toegangspoorten’, meldt een woordvoerder van de KNVB.