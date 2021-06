Moskou meldt recordaantal sterfgevallen door coronavirus

Het grimmige record stond voorheen op naam van Sint-Petersburg, de tweede stad van het land. Daar waren een dag eerder 107 sterfgevallen geregistreerd. In die metropool wordt vrijdag een kwartfinale gehouden van het EK-voetbal. Dan worden duizenden supporters verwacht.

Het coronavirus grijpt in Rusland de laatste weken weer snel om zich heen. Dat komt volgens de autoriteiten door de zeer besmettelijke Delta-variant, die voor het eerst is vastgesteld in India. Er speelt mee dat de vaccinatiegraad in Rusland relatief laag is in vergelijking met westerse landen.

Epicentrum

Landelijk overleden in een etmaal 599 mensen. Ook registreerden de autoriteiten ruim 20.000 nieuwe besmettingen. Moskou wordt gezien als het epicentrum van de corona-uitbraak. Burgemeester Sergej Sobjanin zei zaterdagavond dat in zijn stad dagelijks 2000 coronapatiënten opgenomen moeten worden in het ziekenhuis.

‘We hebben 20.000 bedden geregeld en daarvan zijn er momenteel 14.000 in gebruik’, zei de burgemeester op televisie. ‘Dat zijn er heel veel.’