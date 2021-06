Uber en FNV lijnrecht tegenover elkaar over rechten chauffeurs

Taxi-app Uber en FNV staan komende dinsdag bij de rechtbank in Amsterdam lijnrecht tegenover elkaar in een zaak over de rechten van chauffeurs. Volgens de vakbond zijn Uber-chauffeurs gewoon werknemers, maar de techonderneming ziet hen als zelfstandigen die via haar platform werken. FNV wil dat er een einde aan die ‘schijnconstructie’ komt.

De bond eist al langer dat Uber de chauffeurs volgens de geldende cao betaalt. Volgens FNV-bestuurder Amrit Sewgobind zijn chauffeurs die via Uber ritten uitvoeren alleen op papier zelfstandige ondernemers. ‘Uber handelt en gedraagt zich in alles als een werkgever. Ze bepaalt welke chauffeurs en auto’s tot het platform toegelaten worden, het tarief waarvoor ze rijden en controleert de prestaties van chauffeurs’, stelt Sewgobind. ‘Het hele systeem wordt door Uber gecontroleerd. Als je mensen niet behandelt als zelfstandigen dan moet je ook over de brug komen met een cao-loon en werknemersrechten.’

Uber-manager Willem van Limburg Stirum zegt dat het overgrote deel van de chauffeurs juist zelfstandig wil zijn en dat zij de flexibiliteit die het bedrijf biedt goed vinden. De eis van FNV om alle chauffeurs in vaste dienst te nemen verbaast hem dan ook. ‘De chauffeurs willen dat helemaal niet. Zij hebben er bewust voor gekozen om zelfstandig te werken. Wij staan naast onze chauffeurs’, aldus Van Limburg Stirum. Hij zegt verder dat als chauffeurs wel in vaste dienst willen, er meer dan genoeg mogelijkheden bij andere bedrijven zijn, zoals zorgvervoerders.

Zelfstandig

Sewgobind zegt ernstige vraagtekens te hebben bij de beweringen van Uber dat het overgrote deel van de chauffeurs zelfstandig wil blijven. Hij stelt dat mensen die willen werken als straattaxichauffeur moeilijk om Uber heen kunnen, zeker in een stad als Amsterdam waar de taxi-app zeer dominant is. ‘Je hebt geen keuze. Mensen gaan voor de goedkoopste mogelijkheid en dat is Uber.’ Volgens hem zorgen de ‘schijnconstructies’ met zelfstandige chauffeurs naast onderbetaling ook voor oneerlijke concurrentie met andere taxibedrijven.

FNV wil nu dat de rechter bepaalt of Uber een taxiwerkgever is of een techplatform. In november stuurde de bond al een sommatie met de eisen, maar Uber zou op voorhand al hebben gezegd die niet in te willigen, aldus FNV. Voor de rechter eist de bond ook dat de chauffeurs een nabetaling via de taxi-cao van Uber krijgen. Uber zegt ongeveer 4000 chauffeurs in Nederland te hebben.

Tussenoplossing

Uber geeft aan te willen praten over een soort tussenoplossing, met aanvullende bescherming voor chauffeurs. Daarbij zou ook de overheid betrokken moeten worden. Het bedrijf zegt dat door zijn komst op de taximarkt er veel is verbeterd, met meer transparantie, kwaliteit en veiligheid en dat de gemeente Amsterdam dat ook erkent.

In het Verenigd Koninkrijk heeft Uber zijn 70.000 chauffeurs recht gegeven op minimumloon, vakantiegeld en rustpauzes. Uber nam die stap vanwege een uitspraak van het Britse Hooggerechtshof. Hierdoor werd Uber min of meer gedwongen om veranderingen door te voeren. De chauffeurs worden nu behandeld als ‘workers’. Dat is een unieke classificatie onder het Britse arbeidsrecht, die naar Nederlandse maatstaven tussen de classificaties van een zelfstandig ondernemer en een werknemer in zit.