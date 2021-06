Fanzone in warm Boedapest stroomt langzaam vol met Oranjefans

De fanzone die in Boedapest is ingericht voor de fans van het Nederlands elftal, stroomt zondagochtend direct al behoorlijk vol. De poorten van het City Park Ice Rink gingen om 11.00 uur open voor de Oranjefans. Het feest gaat door tot 15.00 uur. Daarna volgt een parade naar de Puskás Aréna, waar om 18.00 uur wordt afgetrapt in de achtste finale van het EK tegen Tsjechië.

De temperatuur in Boedapest is nu al 27 graden. Later op de dag wordt de grens van 30 graden gepasseerd.

Alle supporters hebben een groen toegangsbandje nodig. Die is bij het stadspark te halen door het laten zien van je paspoort en een negatieve coronatest. Veel fans haalden dat bandje zaterdag al.

Van bijna 8000 supporters van het Nederlands elftal is bekend dat ze een kaartje hebben gekocht voor de achtste finales, bij de Tsjechen stond de teller zaterdag iets lager. De kans is groot dat van beide landen veel meer fans in het stadion zitten. De Puskás Aréna is met ruim 55.000 mensen uitverkocht.

Optredens

In het stadspark in Boedapest zijn zondag optredens van onder anderen Charly Lownoise en Mental Theo, Kris Kross Amsterdam, FeestDJRuud en The Originals. De Oranjefans lopen vanaf 15.00 uur vanuit het stadspark achter de bekende oranje dubbeldekker aan richting de Puskás Aréna. Dat is een wandeling van bijna 3 kilometer.

Een deel van de Nederlandse supporters komt zondag nog naar Hongarije toe. Oranjefans die in de ochtend vanaf Schiphol vertrokken, kregen op de luchthaven regenboogvlaggen en regenboogzweetbandjes uitgedeeld. Daarop staat de Hongaarse tekst A szerelem mindenkié, wat Liefde is voor iedereen betekent. De attributen, die gretig aftrek vonden, werden uitgedeeld omdat Hongarije onlangs een wet invoerde die onder meer het promoten van homoseksualiteit en geslachtsveranderingen tegenover jongeren verbiedt. Daarop is alom kritiek.

De kleur oranje had bij de supporters van het Nederlands elftal zaterdag de overhand in de stad en soms was ook een regenboog te zien. De sfeer was in de avond tussen fans van Oranje en Tsjechië gemoedelijk. Ze vierden op een aantal plekken gezamenlijk feest. Op een van de feestlocaties klonk uit de kelen van een groep Oranjefans, op een nummer van The White Stripes, vrij luid ‘Alle Duitsers zijn homo’.