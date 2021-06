Tweede ronde Franse regionale verkiezingen

De verkiezing werd vanwege de coronapandemie maanden uitgesteld. Tijdens de presidentsverkiezingen in 2022 wordt Marine Le Pen van de rechts-populistische partij Rassemblement National (RN) waarschijnlijk de belangrijkste tegenstander van zittend president Emmanuel Macron. Toch scoorden zijn La République en Marche en de partij van Le Pen slecht bij de regionale en departementale verkiezingen van 20 juni.

Uit peilingen komt naar voren dat de centrumrechtse Les Républicains (LR) nu met 27 procent van de stemmen aan kop staat. RN staat met 19 procent op de tweede plaats, maar kreeg 9 procentpunt minder stemmen dan vorige keer. De partij van Macron deed sinds haar oprichting in 2016 voor het eerst mee aan deze verkiezingen en boekte een mager resultaat met 11 procent van de stemmen.

In hoeverre de peilingen betrouwbaar zijn, is vanwege de lage opkomst nog de vraag. Regionale en departementale verkiezingen vinden in twee stemrondes plaats als geen enkele partij een absolute meerderheid haalt in de eerste ronde. In dat geval gaan partijen met minstens 10 procent van de stemmen door naar de tweede ronde. Maar partijen kunnen er ook voor kiezen om samen een lijst te vormen om in de tweede ronde stemmen te werven.