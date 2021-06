Oranjefans kunnen EK-wedstrijd kijken op groot scherm

Oranjefans kunnen op verschillende plekken in het land op terrassen en in kroegen het Nederlands elftal voor het eerst op grote schermen zien spelen. Tijdens de EK-wedstrijd tegen Tsjechië hoeven voetbalfans bovendien geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden, als ze een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien.

Bij restaurant en evenementenlocatie Strandzuid in Amsterdam zijn 1500 mensen welkom. In één gedeelte van de gelegenheid kunnen tachtig mensen op 1,5 meter afstand van elkaar zittend naar de wedstrijd kijken. De overige Oranjefans mogen in een ander gedeelte genieten van het duel zonder afstand te houden. Deze mensen moeten een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat kan een bewijs van een negatieve testuitslag of een bewijs van volledige vaccinatie zijn. De mensen met en zonder toegangsbewijs blijven van elkaar gescheiden door onder meer een muur.

De wedstrijd Nederland-Tsjechië begint deze zondag om 18.00 uur en wordt gespeeld in Boedapest.