Meeste afspraken Testen voor Toegang afgehandeld

De meeste van de 100.000 afspraken die voor zaterdag waren gemaakt bij Testen voor Toegang, zijn afgehandeld. Er was in de ochtend nog vertraging, door eerdere technische problemen die het gevolg waren van een hackpoging. Daardoor kwamen e-mails met de testuitslag later aan. Maar alles werkt weer naar behoren, meldt de Stichting Open Nederland.